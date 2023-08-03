Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп заявил об указе Байдена обвинить его во всех возможных преступлениях
Авто
Минпромторг заверил в способности заводов обеспечить чиновников автомобилями
Общество
Хуснуллин заявил о трехлетнем плане по восстановлению объектов в новых регионах РФ
Мир
В США допустили скорую победу ВС РФ над ВСУ
Политика
В Совбезе заявили о приеме в ВС РФ более 231 тыс. человек на службу по контракту
Общество
Саперы очистили поселок Новая Таволжанка от мин и снарядов
Мир
В посольстве РФ заметили желание Токио вычеркнуть США из истории о ядерном ударе
Экономика
Эксперты не исключили укрепления рубля в августе
Мир
Саудовская Аравия продлит сокращение добычи нефти
Общество
На Запорожской АЭС прошла очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ
Авто
УАЗ возобновит выпуск экспедиционных авто в 2024 году
Мир
В Китае построили первый в мире гравитационный аккумулятор
Общество
Москвичей предупредили о ливнях и грозах в ближайшие часы

Минпромторг заверил в способности заводов обеспечить чиновников автомобилями

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские заводы, производящие автомобили, смогут произвести необходимое количество машин для госсектора. Об этом 3 августа пишет ТАСС со ссылкой на Минпромторг РФ.

«Производственные мощности российских предприятий позволят удовлетворить потребность в автомобилях для закупок государственных структур», — сообщило министерство.

Кроме того, «АвтоВАЗ» и «Москвич» также отметили, что их производственных мощностей хватит для того, чтобы произвести необходимое число машин для государства.

Дорогие мои «Москвичи»: почему растут в цене отечественные автомобили
Как повышение утильсбора повлияло на стоимость новых машин


Ранее сегодня Владимир Путин обсудил переход российских чиновников на авто отечественного производства. По его словам, все российские чиновники должны ездить на автомобилях, сделанных в РФ.

Похожее мнение высказывал и председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, депутатам Госдумы нужно начать использовать в качестве служебных авто только машины российского производства. Володин также отметил, что президент использует машину Aurus, и добавил, что российский автопром также располагает автомобилями марок «Москвич» и Lada.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023