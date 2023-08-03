Минпромторг заверил в способности заводов обеспечить чиновников автомобилями

Российские заводы, производящие автомобили, смогут произвести необходимое количество машин для госсектора. Об этом 3 августа пишет ТАСС со ссылкой на Минпромторг РФ.

«Производственные мощности российских предприятий позволят удовлетворить потребность в автомобилях для закупок государственных структур», — сообщило министерство.

Кроме того, «АвтоВАЗ» и «Москвич» также отметили, что их производственных мощностей хватит для того, чтобы произвести необходимое число машин для государства.



Ранее сегодня Владимир Путин обсудил переход российских чиновников на авто отечественного производства. По его словам, все российские чиновники должны ездить на автомобилях, сделанных в РФ.

Похожее мнение высказывал и председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, депутатам Госдумы нужно начать использовать в качестве служебных авто только машины российского производства. Володин также отметил, что президент использует машину Aurus, и добавил, что российский автопром также располагает автомобилями марок «Москвич» и Lada.