Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Норвегии заявил об интересе к сохранению каналов коммуникации с РФ
Политика
Политолог объяснил нежелание Ирландии вступать в НАТО
Общество
Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев
Общество
Apple впервые оштрафовали в РФ за отказ удалить запрещенный контент
Политика
Посольство Великобритании подтвердило назначение нового посла в России
Общество
Умерла актриса Ирина Мирошниченко
Мир
Песков заявил о полноценном участии России в саммите БРИКС
Авто
АвтоВАЗ собрал опытные экземпляры рестайлинговой Lada Vesta с вариатором
Экономика
Путин призвал создать систему повышения производительности труда в РФ
Мир
В Кремле отреагировали на слова Киева о причастности к взрывам на Крымском мосту
Армия
Балицкий сообщил об отражении ВС России атак ВСУ в Запорожской области
Мир
В Кремле заявили о позитивном влиянии расширения БРИКС на развитие объединения
Политика
В Госдуме призвали не воспринимать всерьез слова Борреля о поставках зерна

Путин обсудил переход чиновников на авто российского производства

Путин: все чиновники РФ должны ездить на автомобилях отечественного производства
0
Фото: РИА Новости/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все российские чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, 3 августа, на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

«Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой продолжить [закупки], сделать упор, по сути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику», — напомнил глава государства.

Он подчеркнул, что подобное должно быть исключено и всем чиновникам РФ необходимо перейти на автомобили российского производства.

По словам Путина, страна не отказывается полностью от импорта. Однако он уточнил, что базовые вещи должны быть ориентированы на российского производителя.

Импорт замещаем: из чего будут собирать российские автомобили
На «Иннопроме» обсудили перспективы производства отечественных комплектующих

Еще 11 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что депутатам нижней палаты нужно начать использовать в качестве служебных автомобилей исключительно машины российского производства. Он добавил, что в целом все бюджетные учреждения и органы власти должны начать закупать отечественные марки.

Володин указал, что Путин пользуется Aurus, и отметил, что российский автопром также располагает автомобилями марок «Москвич» и Lada.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023