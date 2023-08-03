Путин обсудил переход чиновников на авто российского производства

Все российские чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, 3 августа, на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

«Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой продолжить [закупки], сделать упор, по сути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику», — напомнил глава государства.

Он подчеркнул, что подобное должно быть исключено и всем чиновникам РФ необходимо перейти на автомобили российского производства.

По словам Путина, страна не отказывается полностью от импорта. Однако он уточнил, что базовые вещи должны быть ориентированы на российского производителя.

Еще 11 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что депутатам нижней палаты нужно начать использовать в качестве служебных автомобилей исключительно машины российского производства. Он добавил, что в целом все бюджетные учреждения и органы власти должны начать закупать отечественные марки.

Володин указал, что Путин пользуется Aurus, и отметил, что российский автопром также располагает автомобилями марок «Москвич» и Lada.