В Госдуме предложили пересадить чиновников на автомобили российского производства

Депутатам Госдумы нужно начать использовать в качестве служебных авто только машины российского производства. С таким предложением выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин во вторник, 11 июля.

По его словам, в целом, все бюджетные учреждения и органы власти должны начать закупать отечественные машины.

«Если мы говорим о больших государственных закупках для органов госвласти, бюджетных учреждений, надо всё‑таки ориентироваться на отечественный автопром», — подчеркнул Володин.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин пользуется Aurus. Также российский автопром располагает автомобилями марок «Москвич» и Lada.

Министр финансов Антон Силуанов поддержал предложение Володина, отметив готовность сотрудников ведомства также пересесть на отечественные авто.

«Давайте постараемся, чтобы в целом все министерства правительства Российской Федерации, госкорпорации, регионы, органы местного самоуправления не только обратили внимание, что у нас создается свой автопром, но и приняли участие в этом», — заключил Володин.

28 июня «Известия» сообщили, что Национальный союз защиты прав потребителей обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с инициативой установить максимально допустимые цены на авто российской сборки. По мнению представителей организации, участники рынка искусственно завышают их стоимость. Для автосалонов они предложили установить предельную надбавку к стоимости производителя не более 15%.