Примеры роста: электроника и бытовая техника в РФ подорожала в среднем на 10%

Цены на бытовую технику и электронику в РФ с начала июля выросли в среднем 10%, а по некоторым позициям — даже в 1,5 раза, свидетельствуют данные рубрики «Товары» в «Яндексе». Это связано с ростом доллара и евро. Дорожают смартфоны, принтеры, посудомоечные машины и прочее. Пока дальнейшее подорожание сдерживает то, что на рынке еще остаются товары, закупленные по старому курсу. При этом ритейлеры и маркетплейсы пытаются предотвратить снижение спроса с помощью скидок и промоакций .

Техника в цене

В РФ выросли цены на бытовую технику и электронику , свидетельствуют данные рубрики «Товары» в «Яндексе». Например, посудомоечная машина Bosch SMV24AX00E с начала июля 2023 года к началу августа подорожала на 16,8% — до 39,9 тыс. рублей, средняя цена на принтер HP Neverstop Laser 1000a за этот же период выросла примерно на 10% — до 23,5 тыс. рублей, а смартфон Samsung Galaxy Z Flip4 с гибким экраном подорожал сразу на 47%, до 89,8 тыс. рублей.

Рост цен на 5–10% отмечают и представители дистрибутора diHouse . Поставки электроники и бытовой техники на российский рынок осуществляются, в основном, по схеме параллельного импорта, что предполагает зависимость конечной цены товара от курса валют , отмечает ведущий продакт-менеджер компании Алексей Мазев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

МТС также фиксирует рост цен на отдельные модели и категории товаров , подтверждает ее представитель. В случае стабилизации курса валют стоимость электроники может снизиться , считает он.

— За последние пару месяцев курс вырос примерно на 15%, что, естественно, повлияло на розничные цены , — отметил он.

Скачок цен подтверждает и сотрудник одного из маркетплейсов. Сейчас на конечную цену гаджетов в наибольшей степени оказывают влияние рост курса валюты, а также повышение стоимости логистики , рассказал он.

— Мы прогнозируем, что цены еще вырастут, особенно это касается смартфонов и планшетов — все эти устройства завозятся в Россию из-за границы . Техника будет и дальше дорожать пропорционально росту курсов основных валют: доллара США, евро и юаня, — отмечает собеседник «Известий».

Рост цен на импортную бытовую технику и электронику обусловлен увеличением курса доллара и евро , отметили в Минпромторге. При этом российские производители таких товаров на сегодняшний день не повышают стоимость, возможен только незначительный рост на менее локализованную продукцию в связи с закупкой иностранных комплектующих для этих изделий , добавили в ведомстве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Часть продавцов пытается сдержать рост цен.

— Мы делаем всё возможное, чтобы предложить нашим клиентам наиболее привлекательные и конкурентные цены в условиях курсовых изменений за счет прямых скидок, специальных предложений, кешбэка и программ рассрочки , — утверждает представитель «М.Видео-Эльдорадо». — Промоакции на различные товары и бренды в востребованных категориях регулярно меняются, что дает покупателям больше возможностей для покупок с экономией.

Говорить об общем росте цен пока еще преждевременно , уверяет представитель Wildberries Валерий Прокопьев. Для их сдерживания маркетплейс подключает к платформе продавцов из других стран, заключает контракты с новыми дистрибуторами техники, расширяет предложение, а также запустил собственную торговую марку бытовой техники в экономсегменте , перечислил он.

Ценник в курсе

В ближайшие пару месяцев прогнозируется увеличение цен в среднем на 10% на всю импортируемую в Россию электронику , это связано с ростом курса валют, отметили в крупном поставщике электроники ГК «F+ tech | Марвел». Насколько именно вырастет цена на полке, зависит не от категории товара, а от конкретного бренда — одни производители держали фиксированные цены максимально долго , не обращая внимания на курсовые колебания, и теперь стоимость их товаров вырастет значительно. Другие чаще пересчитывали курс и потому цена на их продукцию росла постепенно, что было менее заметно для покупателей , добавили в компании.

Фото: Global Look Press/Stefan Boness/Ipon, via www.imag

— С момента закупки поставщиками товара по новым ценам и до попадания его на прилавки магазина проходит в среднем около месяца , — рассказал представитель ГК «F+ tech | Марвел». — В случае с крупными федеральными ритейлерами повышение цен может откладываться на более продолжительный период .

За месяц цены на бытовую технику и электронику действительно выросли на 5–10% , отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Они изменились меньше, чем курс рубля, поскольку со складов на прилавки поступает микс из девайсов, закупленных как по старым ценам, так и по новым, которые в рублевом эквиваленте выше примерно на 15% , добавил он.

— Наглядный пример — Samsung Galaxy Z Fold 5, продажи которого в РФ стартуют по цене 190 тыс. рублей. Год назад стоимость аналогичной модели составляла 160 тыс. рублей, при этом на старте долларовые цены старой и новой модели одинаковы. Разрыв в 30 тыс. рублей обеспечил именно рост курса доллара , — указывает эксперт.

О том, что к концу лета из-за роста курсов иностранных валют гаджеты в РФ могут подорожать как минимум на 10% опрошенные «Известиями» участники рынка говорили еще в середине июля.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Если динамика сохранится, то рано или поздно закупки и поставки товара будут производиться по новому курсу доллара, что отразится и на цене в магазинах. Пока можно сделать предварительный прогноз, что повышение составит 5–10% , — рассказал «Известиям» директор сети re:Store Расим Лемберанский. — По каждой категории товара и по разным брендам конкретный момент повышения зависит от наличия товара на складе .

Рост курсов иностранных валют, судя по всему, — долговременное явление, поэтому увеличение цен в ближайшие месяцы, скорее всего, продолжится , полагает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Скорее всего, этот процесс усугубят начинающиеся закупки техники к новому учебному году , не исключил он.