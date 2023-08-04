Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки «Центр» в зоне СВО. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Он поблагодарил командование и личный состав за ведение успешных наступательных действий на краснолиманском направлении и овладение выгодными позициями.

Также Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, командиров и офицеров штаба по обстановке, характеру действий противника и выполнению ВС РФ боевых задач на тактических направлениях.

«Министр обороны РФ обратил особое внимание на необходимость в ходе боевых действий нанесения эффективного упреждающего огневого поражения противнику при его выбивании с удерживаемых позиций»,— отметили в российском военном ведомстве.

Это позволит сохранить жизни и здоровье российских военных.

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