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Шойгу проверил подготовку новых соединений на полигонах ЮВО
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Шойгу проверил подготовку новых соединений на полигонах ЮВО

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу проверил на полигонах Южного военного округа (ЮВО) организацию боевой подготовки военнослужащих-контрактников вновь формируемых соединений и воинских частей. Об этом 8 июля сообщили журналистам в оборонном ведомстве.

Курс интенсивной подготовки контрактников на полигонах длится 38 суток. Известно, что в его рамках военнослужащие посетят занятия по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке, вождению боевой и специальной техники, а также по связи. Готовят сразу несколько подразделений.

Обучение проводится на современных интерактивных тренажерных комплексах. С помощью них солдаты Вооруженных сил России смогут эффективнее отрабатывать все элементы.

«Министр обороны РФ лично проверил отработку навыков контрактниками по ведению боевых действий в различных условиях обстановки и местности, в том числе городского боя», — отметили в ведомстве.

Шойгу также проинспектировал подготовку и проведение занятий по вождению и выполнение боевых стрельб танковыми экипажами Т-90 «Прорыв».

Известно, что курсу предшествовала двухнедельная одиночная военная подготовка служащих по контракту.

После завершения подготовительных мероприятий бойцы направятся в районы предназначения.

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На видео — выдвигается пехота и занимает свои позиции. Так тренируются штурмовые отряды, которые всегда ведут ближний бой с противником на переднем крае. Все действия приближены к реальной обстановке.

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