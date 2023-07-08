Шойгу проверил подготовку новых соединений на полигонах ЮВО

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил на полигонах Южного военного округа (ЮВО) организацию боевой подготовки военнослужащих-контрактников вновь формируемых соединений и воинских частей. Об этом 8 июля сообщили журналистам в оборонном ведомстве.

Курс интенсивной подготовки контрактников на полигонах длится 38 суток. Известно, что в его рамках военнослужащие посетят занятия по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке, вождению боевой и специальной техники, а также по связи. Готовят сразу несколько подразделений.

Обучение проводится на современных интерактивных тренажерных комплексах. С помощью них солдаты Вооруженных сил России смогут эффективнее отрабатывать все элементы.

«Министр обороны РФ лично проверил отработку навыков контрактниками по ведению боевых действий в различных условиях обстановки и местности, в том числе городского боя», — отметили в ведомстве.

Шойгу также проинспектировал подготовку и проведение занятий по вождению и выполнение боевых стрельб танковыми экипажами Т-90 «Прорыв».

Известно, что курсу предшествовала двухнедельная одиночная военная подготовка служащих по контракту.

После завершения подготовительных мероприятий бойцы направятся в районы предназначения.

Ранее, 20 мая, Минобороны показало как проходит огневая и тактическая подготовка штурмовых подразделений Западного военного округа (ЗВО).

На видео — выдвигается пехота и занимает свои позиции. Так тренируются штурмовые отряды, которые всегда ведут ближний бой с противником на переднем крае. Все действия приближены к реальной обстановке.

Продолжается и спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.