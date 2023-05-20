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Минобороны показало подготовку штурмовых подразделений в тыловом районе спецоперации

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Фото: Министерство обороны РФ
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Штурмовые подразделения Западного военного округа проходят занятия по подготовке и боевому слаживанию в тыловой районе проведения спецоперации. Минобороны РФ 20 мая показало, как проходит огневая и тактическая подготовка в дневное время.

На видео — выдвигается пехота и занимает свои позиции. Так тренируются штурмовые отряды, которые всегда ведут ближний бой с противником на переднем крае. Все действия приближенны к реальной обстановке.

Также отрабатывается спасение раненых на поле боя и их эвакуация. Затем взвод штурмует, захватывает и удерживает блиндажи, окопы условного противника.

Такие тренировки помогают бойцам лучше чувствовать друг друга и понимать без слов, чтобы отточить технику и избежать потерь личного состава.

На другой части полигона — огневая подготовка. Военнослужащие передвигаются двойками. Прикрывают друг друга. Работают из нескольких укрытий. Стреляют по мишеням из автомата на дистанцию 250–300 м. Оттачивают точность и скорость стрельбы.

На полигоне в нескольких километрах от линии соприкосновения огневая и тактическая подготовка проводятся каждый день по несколько часов. Это необходимо, чтобы штурмовики не теряли сноровку, бдительность и профессионализм при выполнении боевых задач.

Под руководством офицеров и инструкторов с боевым опытом проводятся дополнительные занятия для скорейшей адаптации к боевой обстановке. Военнослужащие тренируются, не жалея сил и патронов. После отработки всех навыков они отправятся на передовую для выполнения боевых задач.

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19 мая корреспондент «Известий» Даниил Левин поделился кадрами полигонной тренировки десантно-штурмовой группы. Российские военнослужащие-операторы беспилотных летательных аппаратов могут сбрасывать боеприпасы даже налету, не зависая над противником.

В этот же день министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на запорожском направлении в зоне спецоперации. На командном пункте Шойгу заслушал доклады командующего группировкой «Восток» и офицеров штаба по текущей обстановке и выполнению боевых задач.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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