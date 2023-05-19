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«Известия» поделились кадрами тренировки операторов БПЛА

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские военнослужащие-операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) могут сбрасывать боеприпасы даже налету, не зависая над противником. Корреспондент «Известий» Даниил Левин поделился кадрами полигонной тренировки десантно-штурмовой группы в пятницу, 19 мая.

На полигоне операторы беспилотников оттачивают свое мастерство до автоматизма, отрабатывают четкий сброс и попадание по целям, тестируют различные хвостовики.

«Все хвостовики тестируем, каждый под каждую погоду. Нам больше по душе круглые. У них все-таки даже на большой высоте более стабильный полет», — рассказал командир десантно-штурмовой группы операторов с позывным Ярый.

Военнослужащий добавил, что требования по точности попаданий — с 300 м. Также он отметил, что все операторы тренируются работать с набросом, то есть попадать в цель налету.

«Работать с набросом — когда ты долетаешь и не зависаешь, а когда ты долетаешь и уже сбрасываешь. То есть рассчитываешь дальность полета. Это достаточно тяжело для многих, но приходится тренировать», — пояснил командир.

Ярый подчеркнул, что чем жестче тренировка, тем больше результата на передовой.

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Ранее, 13 мая, российские военнослужащие группировки «Юг» по наводке разведчика батальона «Спарта» уничтожили радиолокационную систему (РЛС) националистов Украины на донецком направлении. Оператор БПЛА вычислил расположение вражеской РЛС и передал координаты расчету орудия Д-30. После этого был нанесен удар по противнику осколочно-фугасными снарядами.

10 мая корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин рассказал, что бойцы российской группировки «Юг» осваивают новые образцы беспилотных летательных аппаратов в зоне проведения спецоперации. Служащие Южной группы нанесли поражение украинским диверсантам и теперь готовятся к передислокации, а пока в запасе есть несколько дней, тренируются применять дроны, которые недавно получили.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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