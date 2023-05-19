«Известия» поделились кадрами тренировки операторов БПЛА

Российские военнослужащие-операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) могут сбрасывать боеприпасы даже налету, не зависая над противником. Корреспондент «Известий» Даниил Левин поделился кадрами полигонной тренировки десантно-штурмовой группы в пятницу, 19 мая.

На полигоне операторы беспилотников оттачивают свое мастерство до автоматизма, отрабатывают четкий сброс и попадание по целям, тестируют различные хвостовики.

«Все хвостовики тестируем, каждый под каждую погоду. Нам больше по душе круглые. У них все-таки даже на большой высоте более стабильный полет», — рассказал командир десантно-штурмовой группы операторов с позывным Ярый.

Военнослужащий добавил, что требования по точности попаданий — с 300 м. Также он отметил, что все операторы тренируются работать с набросом, то есть попадать в цель налету.

«Работать с набросом — когда ты долетаешь и не зависаешь, а когда ты долетаешь и уже сбрасываешь. То есть рассчитываешь дальность полета. Это достаточно тяжело для многих, но приходится тренировать», — пояснил командир.

Ярый подчеркнул, что чем жестче тренировка, тем больше результата на передовой.

Ранее, 13 мая, российские военнослужащие группировки «Юг» по наводке разведчика батальона «Спарта» уничтожили радиолокационную систему (РЛС) националистов Украины на донецком направлении. Оператор БПЛА вычислил расположение вражеской РЛС и передал координаты расчету орудия Д-30. После этого был нанесен удар по противнику осколочно-фугасными снарядами.

10 мая корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин рассказал, что бойцы российской группировки «Юг» осваивают новые образцы беспилотных летательных аппаратов в зоне проведения спецоперации. Служащие Южной группы нанесли поражение украинским диверсантам и теперь готовятся к передислокации, а пока в запасе есть несколько дней, тренируются применять дроны, которые недавно получили.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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