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Военные группировки «Юг» уничтожили украинскую РЛС по наводке «Спарты»

«РИА Новости»: группировка ВС России «Юг» по наводке «Спарты» уничтожила украинскую РЛС
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Российские военнослужащие группировки «Юг» по наводке разведчика батальона «Спарта» уничтожили радиолокационную систему (РЛС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в субботу, 13 мая, сообщило агентство «РИА Новости».

Оператор беспилотного летательного аппарата вычислил расположение вражеской РЛС и передал координаты расчету орудия Д-30. После этого был нанесен удар по противнику осколочно-фугасными снарядами при корректировке оператора БПЛА.

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Ранее, 12 мая, начальник пресс-службы группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что российские военные авиационными и артиллерийскими ударами поразили формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) на лисичанском, соледаро-бахмутском и марьинском направлениях.

Накануне пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что российская группа войск «Юг» ведет активные действия по блокированию Авдеевки и взятию под контроль Марьинки.

Кроме того, бойцы группировки «Юг» сорвали ротацию ВСУ на марьинском направлении. Служащие ВС РФ уничтожили бронеавтомобиль и личный состав противника на опорном пункте в Авдеевке.

10 мая корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин рассказал, что бойцы российской группировки «Юг» осваивают новые образцы беспилотных летательных аппаратов в зоне проведения спецоперации. Служащие Южной группы нанесли поражение украинским диверсантам и теперь готовятся к передислокации, а пока в запасе есть несколько дней, тренируются применять дроны, которые недавно получили.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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