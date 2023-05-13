Военные группировки «Юг» уничтожили украинскую РЛС по наводке «Спарты»
Российские военнослужащие группировки «Юг» по наводке разведчика батальона «Спарта» уничтожили радиолокационную систему (РЛС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в субботу, 13 мая, сообщило агентство «РИА Новости».
Оператор беспилотного летательного аппарата вычислил расположение вражеской РЛС и передал координаты расчету орудия Д-30. После этого был нанесен удар по противнику осколочно-фугасными снарядами при корректировке оператора БПЛА.
Ранее, 12 мая, начальник пресс-службы группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что российские военные авиационными и артиллерийскими ударами поразили формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) на лисичанском, соледаро-бахмутском и марьинском направлениях.
Накануне пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что российская группа войск «Юг» ведет активные действия по блокированию Авдеевки и взятию под контроль Марьинки.
Кроме того, бойцы группировки «Юг» сорвали ротацию ВСУ на марьинском направлении. Служащие ВС РФ уничтожили бронеавтомобиль и личный состав противника на опорном пункте в Авдеевке.
10 мая корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин рассказал, что бойцы российской группировки «Юг» осваивают новые образцы беспилотных летательных аппаратов в зоне проведения спецоперации. Служащие Южной группы нанесли поражение украинским диверсантам и теперь готовятся к передислокации, а пока в запасе есть несколько дней, тренируются применять дроны, которые недавно получили.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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