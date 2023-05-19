Шойгу посетил передовой пункт управления группировки войск «Восток» в зоне СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на запорожском направлении в зоне специальной военной операции (СВО), сообщили 19 мая в пресс-службе Минобороны.

На командном пункте Шойгу заслушал доклады командующего группировкой «Восток» и офицеров штаба по текущей обстановке и выполнению боевых задач.

В штабе Шойгу провел совещание с командующим группировкой, на котором отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на основных направлениях группировки.

В завершение работы глава Минобороны поблагодарил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО. За проявленные самоотверженность и героизм министр вручил военным государственные награды.

Накануне Шойгу проинспектировал боевую подготовку контрактников на полигонах Западного военного округа. Главком Сухопутными войсками Вооруженных сил России Олег Салюков доложил министру, что все занятия на полигонах проводятся под руководством офицеров, получивших боевой опыт в ходе спецоперации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.