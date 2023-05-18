Шойгу проинспектировал подготовку контрактников на полигонах ЗВО

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал боевую подготовку контрактников на полигонах Западного военного округа (ЗВО), сообщили в пресс-службе оборонного ведомства в четверг, 18 мая.

«Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих, поступивших на военную службу по контракту, на полигонах Западного военного округа», — заявили в Минобороны.

Главком Сухопутными войсками Вооруженных сил России Олег Салюков доложил Шойгу, что все занятия на полигонах проводятся под руководством офицеров, получивших боевой опыт в ходе спецоперации.

Кроме того, тренировки организованы с учетом особенностей использования противником образцов западного вооружения.

В начале мая Шойгу в Южном военном округе проинспектировал готовность военной техники и вооружений, которые направляются в подразделения ВС России в районы проведения спецоперации.

За месяц до этого глава Минобороны России проверил несение боевого дежурства одним из полков Владимирского ракетного соединения Ракетных войск специального назначения в Калужской области.