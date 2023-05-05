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Шойгу проинспектировал в ЮВО направляемую в зону спецоперации военную технику

Шойгу поручил держать на особом контроле снабжение сил в зоне спецоперации
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Фото: ТАСС/Вадим Савицкий
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу в Южном военном округе (ЮВО) проинспектировал готовность военной техники и вооружения, которая направляется в подразделения ВС РФ в районы проведения спецоперации. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в пресс-службе оборонного ведомста.

Замминистра обороны РФ Алексей Кузьменков представил главе Минобороны новые партии современных танков, боевых бронированных машин, спецтехники и автотранспорта для снабжения группировок армии РФ.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что Шойгу проверил базы хранения и ремонта вооружения и техники, которая была выведена из зоны боевых действий. Отмечается, что после восстановления технику сразу отправляют в подразделения ВС РФ в районах СВО.

Министр поручил заместителю «держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах спецоперации всем необходимым вооружением и военной техникой».

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Накануне, 4 мая, сообщалось, что российское оборонное предприятие «Курганмашзавод», входящее в холдинг «Высокоточные комплексы» («Ростех»), в несколько раз нарастило производство боевых машин пехоты БМП-3, а также значительно увеличило свои ремонтные мощности на фоне спецоперации.

26 апреля премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов заявил, что любые отступления от сроков поставок вооружений в войска недопустимы. Глава правительства отметил, что ранее были приняты меры по расширению производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Президент России Владимир Путин 25 марта заявил, что производство военно-промышленного комплекса (ВПК) России быстрыми темпами расширяется, за тот же период страна произведет в три раза больше боеприпасов по сравнению с поставками западных стран на Украину.

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