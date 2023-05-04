В России нарастили производство БМП-3

Российское оборонное предприятие «Курганмашзавод», входящее в холдинг «Высокоточные комплексы» («Ростех»), в несколько раз нарастило производство боевых машин пехоты БМП-3, а также значительно увеличило свои ремонтные мощности на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Отмечается, что за первый квартал текущего года предприятие в рамках гособоронзаказа поставило боевых машин пехоты столько же, сколько за весь 2019 год.

«Также в два раза выросли объемы производства на волгоградской площадке «Курганмашзавода», специализирующейся на капитальном ремонте армейской десантной техники БМД-2 и БТР-Д», — отмечено на сайте госкорпорации.

В ближайшее время должна произойти очередная отгрузка отремонтированных машин. Изделия восстанавливаются до своего полного эксплуатационного ресурса, по большей части на них заменяются основные узлы и агрегаты.

«Предприятия «Ростеха» вышли на впечатляющие темпы производства вооружений и военной техники. «Курганмашзавод» отгружает боевые машины пехоты практически ежемесячно, объемы поставок растут», — приводятся слова индустриального директора комплекса вооружений Госкорпорации Ростех Бекхана Оздоева в Telegram-канале предприятия.

Ранее, 26 апреля, председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов заявил, что любые отступления от сроков поставок вооружений в войска недопустимы. Глава правительства отметил, что ранее были приняты меры по расширению производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

До этого, 25 марта, президент России Владимир Путин заявил, что производство военно-промышленного комплекса (ВПК) России быстрыми темпами расширяется, за тот же период страна произведет в три раза больше боеприпасов по сравнению с поставками западных стран на Украину.

В том же месяце глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения.