Свыше 2,2 тыс. единиц боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) было уничтожено за месяц. Об этом 31 июля заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он сообщил, что Украина потеряла 20 824 военнослужащих и 2227 единиц различного вооружения. В их числе 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши.

«Очевидно, что поставляемое западное вооружение не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт», — сказал Шойгу.



В районе Работино в Запорожской области за 26 и 27 июля украинская армия потеряла более 400 военнослужащих и 63 единицы бронетехники, среди которых 31 танк, три из них — Leopard.



Министр также поблагодарил весь личный состав, участвующий в спецоперации, за службу, мужество и героизм.

Ранее, 11 июля, Шойгу отметил, что ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений во время контрнаступления. Он заявил, что ВС РФ продолжают наносить эффективные удары высокоточным оружием большой дальности по резервам ВСУ и поступающей с Запада военной технике.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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