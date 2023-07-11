Шойгу заявил, что Киев не достиг своих целей ни на одном из направлений

Министр обороны России Сергей Шойгу во вторник, 11 июля, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не достигли своих целей ни на одном из направлений во время контрнаступления.

«Более того, мы продолжаем наносить эффективные удары высокоточным оружием большой дальности по резервам ВСУ и поступающей с Запада военной технике, существенно снижая наступательный потенциал противника», — сказал он в беседе с журналистами.

Шойгу отметил, что итоги боевой деятельности российской армии тщательно отслеживаются и анализируются зарубежными разведками, прежде всего США и стран НАТО, которые выделяют ее высокую эффективность.

«Особо выделяют, подчеркну, высочайшую стойкость наших военнослужащих и оперативное реагирование командиров на изменения обстановки», — добавил министр.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев 6 июля обратил внимание на то, что ВСУ на протяжении контрнаступления потеряли большое количество как своих военнослужащих, так и боевых машин.

Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что украинское контрнаступление сталкивается с серьезными проблемами. По его словам, на темпы прогресса повлияло «множество заранее подготовленных оборонительных рубежей» российской армии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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