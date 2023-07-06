Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что украинское контрнаступление сталкивается с серьезными проблемами. Об этом он заявил в интервью газете Politico 6 июля.

«[Украинцы] сталкиваются с труднопроходимой местностью и с российским сопротивлением», — указал генсек НАТО.

По его словам, на темпы прогресса повлияло «множество заранее подготовленных оборонительных рубежей» российской армии.

Ранее, 3 июля, глава военного комитета НАТО Роб Бауэр признал, что проблемы в контрнаступлении ВСУ действительно существуют, в связи с чем оно будет очень сложным и потребует длительного времени.

Тогда же министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска не достигли целей ни на одном из направлений. Он отметил, что украинское руководство, не считаясь с существенными потерями, по настоянию западных кураторов требует от командования продолжать наступление.

До этого, 14 июня, бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор также заявил, что ВСУ ничего не добились во время проведения контрнаступления. По его мнению, описанные в украинских отчетах «достижения» наступления украинской армии находятся далеко от зоны боевых действий, поэтому не имеют никакой ценности.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.