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Патрушев заявил об огромных потерях ВСУ в ходе контрнаступления

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение контрнаступления потеряли большое количество как своих военных, так и боевых машин. Об этом 6 июля заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Южном федеральном округе.

«Вашингтону и странам Североатлантического блока безразлична судьба Украины и украинского народа. Так, активно разрекламированное и начавшееся украинское наступление уже привело к огромным потерям ВСУ в живой силе и технике», — заявил Патрушев в Краснодаре.

Он добавил, что страны НАТО во главе с США продолжают финансировать террористический режим на Украине. Государства военного альянса накачивают Украину оружием, предоставляют ей разведданные, а также занимаются подготовкой военных ВСУ, заметил глава Совбеза РФ. Кроме того, они планируют и координируют военные действия против российской армии, указал Патрушев.

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Ранее 6 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что украинское контрнаступление сталкивается с серьезными проблемами. По его словам, на темпы прогресса повлияло «множество заранее подготовленных оборонительных рубежей» российской армии.

До этого, 3 июля, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска не достигли целей ни на одном из направлений. Он отметил, что украинское руководство, не считаясь с существенными потерями, по настоянию западных кураторов требует от командования продолжать наступление.

5 июля замглавы МИД России Михаил Галузин отметил, что контрнаступление ВСУ захлебывается. По его словам, российские войска дают решительный отпор попыткам боевиков украинских формирований осуществлять наступление.

Президент России Владимир Путин на сессии Петербургского международного экономического форума 16 июня также заявил о больших потерях ВСУ при контрнаступлении: больше чем 1:10 по сравнению с российской армией. Путин добавил, что в ходе контрнаступления Украина потеряла уже 186 танков и 418 бронемашин.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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