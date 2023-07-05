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В МИД России заявили о провале контрнаступления ВСУ

Замглавы МИД Галузин: так называемое контрнаступление ВСУ захлебывается
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Фото: REUTERS
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Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) захлебывается, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин на церемонии возложения цветов к мемориальному панно в честь ополченцев Народного комиссариата иностранных дел СССР.

По его словам, российские войска дают решительный отпор попыткам боевиков украинских формирований осуществлять наступление.

«Так называемое контрнаступление <...> захлебывается, враг несет большие потери», — указал замминистра в разговоре с журналистами.

При этом Галузин отметил, что Запад даже в таких условиях продолжает накачивать киевский режим оружием, говоря о том, что западные страны ни во что не ставят интересы Украины и ее народа.

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Ранее, 3 июля, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Он отметил, что украинское руководство, не считаясь с существенными потерями, по настоянию западных кураторов требует от командования продолжать наступление.

При этом 1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет показать результаты своего контрнаступления до начала саммита НАТО 11 июля. Он подчеркнул, что в плане наступления они действуют «очень осторожно».

Вместе с тем до этого, 25 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN признал, что Украина сталкивается с трудностями при контрнаступлении. Он подчеркнул, что российская армия «в последние месяцы организовала оборону», что мешает продвижению украинских войск.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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