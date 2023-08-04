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Пентагон не обнаружил угроз на границе Польши и Белоруссии
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Пентагон не обнаружил угроз на границе Польши и Белоруссии

Пентагон: о непосредственных угрозах на границе Польши и Белоруссии неизвестно
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Фото: commons.wikimedia.org/Duane Lempke
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Соединенные Штаты Америки не видят возможных обострений и повышенных рисков на границе Польши и Белоруссии на данный момент. Об этом 3 августа сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Мне неизвестно о каком-либо повышенном риске трансграничных операций (между Польшей и Белоруссией. — Ред.) в настоящий момент», — сказал он.

Райдер также подчеркнул, что в настоящее время ему неизвестно и о возможных планах по изменению готовности американских сил. США, несомненно, готовы поддерживать безопасность Североатлантического альянса (НАТО), в связи с этим контакты с польскими союзниками будут продолжаться.

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31 июля стало известно, что Польша отправила снайперов на границу с Белоруссией. Комментируя это, политолог Юрий Светов заявил «Известиям», что это является формой политического сумасшествия Варшавы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным 23 июля показал карту по переброске сил Польши к границам Союзного государства. Он также отметил, что одна из польских бригад разместилась в 40 км от Бреста, хотя ранее дислоцировалась на расстоянии 500 км от границы. Еще одна разместилась в 100 км от Гродно.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что заявление Польши о том, что ВС страны перебрасывают две группы военных к границе с Белоруссией, является проявлением агрессивности, но в России уже предпринимаются соответствующие действия по защите безопасности Союзного государства.

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Известиями» заявил, что Польша агрессивно ведет себя в отношении Белоруссии, постоянно создает предпосылки к нарастанию угрозы на границе.

Так, 1 августа сообщалось о замеченных на польско-белорусской границе вертолетах Белоруссии, однако, по заявлению польского подполковника Яцека Горышевского, белорусские военные предупредили польскую погранслужбу о патрульных полетах вдоль границы, следовательно, нарушения воздушного пространства Польши не было.

В тот же день минобороны Польши сообщило, что увеличит количество войск на границе с Белоруссией из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства. Позднее, 2 августа, Минск предоставил Варшаве данные об отсутствии нарушения границы вертолетами. В министерстве обороны Белоруссии заявили, что траектория полетов не приближалась ближе 1900 м к государственной границе.

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