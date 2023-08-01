Польша нарастит группировку войск на границе с Белоруссией

Польша увеличит количество войск на границе с Белоруссией из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства. Об этом 1 августа сообщило министерство обороны Польши на своем официальном сайте.



«Мариуш Блащак, министр национальной обороны, <…> , приказал увеличить количество солдат на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты», — сообщает министерство.

Отмечается, что пересечение границы произошло в районе Беловежи на малой высоте. Данный факт усложняет обнаружение вертолетов радиолокационными системами.



«Поэтому в утреннем сообщении оперативное командование родов войск сообщило, что польские радиолокационные системы не зафиксировали нарушения воздушного пространства Польши», — добавило ведомство.



При этом уточняется, что Белоруссия предупреждала о проведении учений вблизи границы. Кроме того, в МИД Польши был вызван временный поверенный в делах Белоруссии для разъяснения обстоятельств.



Ранее в этот день стало известно, что МИД Польши заявил о якобы нарушении воздушных границ страны двумя белорусскими вертолетами. В заявлении, опубликованном в Twitter, говорится, что министерство озвучило дипломату решительный протест и призвало белорусскую сторону немедленно и подробно объяснить произошедшее. В нем также отмечается, что «Польша ожидает, что Белоруссия воздержится от подобного рода деятельности».



Также 1 августа сообщалось о замеченных на польско-белорусской границе вертолетах. Польский подполковник Яцек Горышевский рассказал в интервью Zet, что белорусские военные предупредили польскую погранслужбу о патрульных полетах вдоль границы.

До этого, 2 июля, сообщалось, что Польша усилит границу с Белоруссией группой из 500 сотрудников полиции. Глава МВД республики Мариуш Каминьский указал, что в настоящее время границу охраняют 5 тыс. пограничников и 2 тыс. солдат.

Позднее, 7 июля, стало известно, что Вооруженные силы Польши перебросят 1 тыс. военных и 200 единиц техники к границе с Белоруссией. Отмечалось, что целью данной операции стала демонстрация воли и способности немедленно реагировать на попытки дестабилизации ситуации на восточной границе страны.