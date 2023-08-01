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Польша заявила о якобы нарушении воздушных границ двумя белорусскими вертолетами

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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МИД Польши заявил о якобы нарушении воздушных границ страны двумя белорусскими вертолетами. В связи с инцидентом в польское внешнеполитическое ведомство во вторник, 1 августа, вызван поверенный в делах Белоруссии.

В заявлении, опубликованном в Twitter, говорится, что министерство озвучило дипломату решительный протест и призвало белорусскую сторону немедленно и подробно объяснить произошедшее. В нем также отмечается, что «Польша ожидает, что Белоруссия воздержится от подобного рода деятельности».

Польская газета Rzeczpospolita сообщила, что белорусские вертолеты у польских границ утром во вторник заметили жители Беловежи. Однако, как подчеркивается в материале, Оперативное командование видов вооруженных сил польской армии тогда доложило, что ни одна из белорусских машин не пересекала польскую границу, а армия ранее была предупреждена о патрульных полетах, организованных Белоруссией вдоль границы с Польшей.

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О замеченных на польско-белорусской границе вертолетах сообщалось ранее в этот день. Комментируя это, польский подполковник Яцек Горышевский рассказал в интервью Zet, что белорусские военные предупредили польскую погранслужбу о патрульных полетах вдоль границы.

2 июля сообщалось, что Польша усилит границу с Белоруссией группой из 500 сотрудников полиции. Глава МВД республики Мариуш Каминьский указал, что в настоящее время границу охраняют 5 тыс. пограничников и 2 тыс. солдат.

Позднее, 7 июля, стало известно, что Вооруженные силы Польши перебросят 1 тыс. военных и 200 единиц техники к границе с Белоруссией. Отмечалось, что целью данной операции стала демонстрация воли и способности немедленно реагировать на попытки дестабилизации ситуации на восточной границе страны.

20 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва ведет работу после заявления Польши о переброске военных к белорусской границе. Он отметил, что подобные заявления являются проявлением агрессивности.

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