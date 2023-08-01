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Вертолеты Белоруссии на польской границе напугали жителей Польши

Zet: появление вертолетов Белоруссии на польской границе обеспокоило жителей Польши
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Фото: Global Look Press/imago stock&people/SANDER ILVEST
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На востоке Польши жителей обеспокоило появление на белорусско-польской границе вертолетов Белоруссии. Об этом 1 августа сообщает Zet.

«Что, кроме аистов, летает сегодня над Беловежью?» — передает радиостанция сообщение местной жительницы Эльзы, опубликованное в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Подполковник Яцек Горышевский, руководитель пресс-службы Оперативного командования видов вооруженных сил польской армии, рассказал в интервью Zet о том, что белорусские военные предупредили польскую погранслужбу о патрульных полетах вдоль границы.

«Польское воздушное пространство не было нарушено», — заверил Горышевский.

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2 июля сообщалось, что Польша усилит границу с Белоруссией группой из 500 сотрудников полиции. Глава МВД республики Мариуш Каминьский указал, что в настоящее время границу охраняют 5 тыс. пограничников и 2 тыс. солдат.

Позднее, 7 июля, стало известно, что Вооруженные силы Польши перебросят 1 тыс. военных и 200 единиц техники к границе с Белоруссией. Отмечалось, что целью данной операции стала демонстрация воли и способности немедленно реагировать на попытки дестабилизации ситуации на восточной границе страны.

20 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва ведет работу после заявления Польши о переброске военных к белорусской границе. Он отметил, что подобные заявления являются проявлением агрессивности.

23 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко показал карту переброски сил Польши к границам на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Лукашенко подчеркнул, что Варшава к основным стратегическим резервам уже подключила наемников.

В тот день бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил мнение, что Польша, скорее всего, планирует начать операцию против Белоруссии для привлечения к военным действиям НАТО на фоне неминуемого поражения Украины в конфликте.

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