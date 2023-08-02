Минск предоставил Варшаве данные об отсутствии нарушения границы вертолетами

Белорусские вертолеты не пересекали государственную границу с Польшей. Об этом 2 августа заявило министерство обороны Белоруссии в своем Telegram.

«Данные объективного контроля подтверждают отсутствие каких-либо оснований для обвинения в нарушении государственной границы», — говорится в заявлении.

В ведомстве заявили, что вертолеты выполняли полеты на высоте 150–200 м, траектория полетов не приближалась ближе 1900 м к государственной границе.

При этом отмечается, что в тот же день польский вертолет Ми-2 выполнял полет в 200 м от границы с Белоруссией, что подтверждается данными контроля радиолокационных станций.

«Польская сторона была в установленном порядке проинформирована о планируемых полетах вертолетов. Совершение каких-либо провокаций в подобной ситуации, когда перемещение воздушных судов однозначно отслеживается сопредельной стороной, явно нелогично», — заявили в минобороны.

Ведомство заверило, что в ходе выполнения полетов осуществлялось постоянное взаимодействие с дежурным авиационного движения дежурной боевой группы Центра воздушных операций командования компонентом воздушных сил Республики Польша. Каких-либо претензий в наш Белоруссии не поступало.

О замеченных на польско-белорусской границе вертолетах сообщалось 1 августа. Комментируя это, польский подполковник Яцек Горышевский рассказал в интервью радиостанции Zet, что белорусские военные предупредили польскую погранслужбу о патрульных полетах вдоль границы. По его словам, воздушное пространство Польши нарушено не было.

В тот же день минобороны Польши сообщило, что увеличит количество войск на границе с Белоруссией из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства. По данным польского военного ведомства, пересечение границы военными белорусскими вертолетами Ми-24 и Ми-8 произошло в районе Беловежи на малой высоте. Данный факт усложняет обнаружение вертолетов радиолокационными системами.