Военнослужащий ВМС США арестован по подозрению в передаче данных Китаю

Военнослужащий ВМС США арестован по подозрению в получении взяток и передаче военной информации Китаю. Об этом 3 августа сообщило отделение американского минюста в штате Калифорния.

Отмечается, что 26-летний старшина Вэньхен Чжао получал взятки от представителей китайской разведки в обмен на служебную информацию, в частности операционные планы американских военных учений в Индо-Тихоокеанском регионе. Также военнослужащий передавал данные о работе двух баз ВМС.

По информации гособвинения, за предоставленные данные Вэньхен Чжао получил от китайской разведки $14,8 тыс. В случае признания виновным ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Кроме того, как сообщило агентство Associated Press, в Калифорнии был арестован 22-летний военнослужащий ВМС США, который подозревается в преступном сговоре с целью передачи оборонной информации.

2 февраля в США заявили о пролетающем над территорией страны разведывательном аэростате. Объект появился в зоне наблюдения американских служб безопасности на севере страны. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады.

4 февраля американские военные сбили аэростат у Восточного побережья страны. Операция прошла у побережья штатов Южная Каролина и Северная Каролина. Президент США Джо Байден лично дал разрешение на сбитие воздушного аппарата.

В китайском МИДе подтвердили, что аэростат прилетел с их территории, однако отметили, что это гражданский дирижабль, используемый в научных исследованиях.

3 апреля NBS News сообщил, что сбитый аэростат собрал разведывательные данные с американских военных объектов, несмотря на попытки правительства США заблокировать их передачу, которая велась в Пекин в режиме реального времени.