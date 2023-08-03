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Актер Хабенский назвал Мирошниченко человеком с большим сердцем

Хабенский: не стало нашей Ирины Петровны, прекрасной актрисы, человека с большим сердцем
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Российский актер театра и кино, художественный руководитель Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова Константин Хабенский 3 августа выразил соболезнования в связи со смертью артистки Ирины Мирошниченко и отметил ее талант.

«Не стало нашей Ирины Петровны. Прекрасной актрисы, человека с большим сердцем, огромным талантом и неисчерпаемой энергией, которые она на протяжении почти 60 лет дарила нам и зрителям Художественного театра», — сказал он.

По его словам, хорошо, что при жизни Мирошниченко коллектив МХТ имени Чехова успел «сказать хорошие слова и признаться в любви» ей.

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Актриса ушла из жизни 3 августа на 82-м году жизни.

Ее госпитализировали 30 июля с гриппом в тяжелой форме и позже перевели в реанимацию. Позднее, 1 августа, сообщалось, что Мирошниченко находится в состоянии медикаментозной комы. Актрису подключили к аппарату ИВЛ.

По данным источника «Известий», у артистки остановилось сердце, когда она была в коме. После восстановления сердцебиения Мирошниченко вновь ввели в медикаментозную кому, однако она умерла, не приходя в сознание.

Мирошниченко родилась в Барнауле 24 июля 1942 года. Она дебютировала в отечественном кино в фильме режиссера Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» 1964 года. Актриса награждалась званием народной артистки РСФСР, а также орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

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