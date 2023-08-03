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Как сэкономить заряд батареи телефона. Инфографика

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Современный человек использует телефон не только для поддержания связи, но и для множества других повседневных дел. Однако батарея устройства не всегда выдерживает ежедневные испытания, а подзарядить ее можно не везде.

Есть несколько способов сэкономить заряд. Например, отключив ненужные функции на смартфоне. Кроме того, некоторые приложения потребляют энергию в фоновом режиме, что также сказывается на уровне заряда.

Функции Wi-Fi и Bluetooth постоянно ищут внешний сигнал, даже когда телефон не используется. Если отключить их, нагрузка на устройство уменьшится и оно дольше проработает без подзарядки.

Повысить автономность смартфона можно, если уменьшить время ожидания, понизить яркость экрана или включить ее автоматическую регулировку. Экономному расходованию заряда способствует переход на темную тему, а также отключение звука и виброотклика клавиатуры.

Помимо этого, на многих устройствах предусмотрен режим энергосбережения. Он автоматически отключает функции, активно расходующие заряд батареи.

Также можно полностью запретить передачу данных по Сети, включив «Режим полета». Эта функция помогает не только экономить энергию, но и быстрее заряжать устройство.

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