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В Екатеринбурге на улице нашли оставленную отцом пятилетнюю девочку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Полиция ищет родителей 5-летней Сони, найденной в районе Эльмаша в Екатеринбурге. Об этом в четверг, 3 августа, сообщает управление МВД по Свердловской области в своем Telegram-канале.

Местные жители увидели девочку, находившуюся длительное время без присмотра взрослых, накануне вечером во дворе по улице Баумана, 51 в Орджоникидзевском районе города.

Официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что девочка при опросе правоохранителей пояснила, что ее зовут Соня и ей пять лет. На вопрос о месте проживания девочка ответить не смогла.

«В ходе разбирательства представители МВД установили, что в тот день она с отцом поехала кататься на велосипеде. Через некоторое время мужчина оставил ее одну гулять на площадке, сообщив, что скоро вернется за ней, но не вернулся. На время поиска родителей Соню поместили в детский приют», — проинформировал Горелых.

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В настоящее время полиция устанавливает личность ребенка и ее родителей. Инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивают жителей микрорайона, где нашли ребенка. Ориентировки распространены по городу.

«Приметы девочки: рост 128 см, волосы светло-русые, длинные, глаза голубые, в ушах серьги «цветочек», — уточняет ведомство.

Ранее, 27 июля, в Екатеринбурге нашли живой пропавшую восьмилетнюю девочку. По сообщению местных жителей, ее заманил в гости мужчина.

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