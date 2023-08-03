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Медали за «Воинскую доблесть» вручили бойцам группировки «Юг»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Медали за «Воинскую доблесть» вручили бойцам группировки «Юг» в одном из тыловых подразделений войск. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

«Задача отделения — перевозка личного состава, подвоз всех материальных средств, начиная от патрона до вещевки. Тем более для подвоза патронов есть специальных взвод, у нас — всё, что связано с техникой», — рассказал заместитель командира взвода автомобильного РМО.

По словам корреспондента, без службы тыла невозможно вести боевые действия, доставка всего необходимого на передовую для них часто происходит под обстрелами.

Как отметили военнослужащие, для них организована полевая баня и спальные места с матрасами и спальными мешками.

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Ранее, 28 июля, военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) и Черноморского флота (ЧФ) получили награды за проявленные мужество и героизм во время отражения атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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