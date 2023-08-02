Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подготовке взрыва на Кубани

Сотрудники ФСБ задержали мужчину в Краснодарском крае, подозреваемого в подготовке взрыва одного из зданий правоохранительных структур в Армавире. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе краевого ведомства.

В настоящее время против фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»). Ведется расследование.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый собрал взрывное устройство и хранил его у себя дома.

Ранее в этот день в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что в Тамбовской области был задержан местный житель, собиравшийся вступить в Вооруженные силы Украины. Против него возбуждено уголовное дело о приготовлении к госизмене.