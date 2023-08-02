Роскомнадзор проверит технику Apple для безопасного доступа к цифровым сервисам

Подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) проверяет устройства Apple и иных зарубежных производителей для безопасного доступа граждан к российским цифровым сервисам. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

«ЦМУ ССОП ГРЧЦ проводит исследования работы протоколов и устройств в целях устойчивого и безопасного доступа к российским цифровым сервисам», — приводят слова из сообщения ТАСС.

В ведомстве отметили, что развитие и применение информационных технологий основано на сетевых протоколах передачи данных. При этом данные протоколы в основном являются иностранными разработками.

Как следует из сообщения, в основе интернет-сервисов цифровой экономики страны должны быть сетевые протоколы, гарантирующие безопасность данных и информации.

Ранее, 13 июля, стало известно, что Минцифры РФ планирует запретить своим сотрудникам использовать iPhone в служебных целях. Запрет распространится только на служебные переписки. Также прорабатывается вопрос о внедрении запрета в подведомственные министерству организации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 1 июня заявил, что сотрудникам администрации президента России запрещено использовать в служебных целях американские смартфоны iPhone.