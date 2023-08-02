Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Мужчина пострадал при взрыве газа в гараже в Ставрополье
Общество
В ближайшие часы в Москве местами ожидаются дожди и грозы
Мир
Двое детей и один взрослый погибли на озере в Красноярском крае
Армия
МО опубликовало кадры уничтожения укрепрайона ВСУ в Серебрянском лесничестве
Общество
Роскомнадзор проверит технику Apple для безопасного доступа к цифровым сервисам
Общество
Толкнувшего подростка под поезд в московском метро отправили на лечение
Армия
Минобороны впервые сообщило об уничтожении САУ «Богдана» в зоне спецоперации
Общество
МЧС предупредило москвичей о жаре до 7 августа
Общество
ФАС выдала предупреждение главному оператору аэропорта Пулково
Мир
Три человека получили ранения в результате обстрела Ясиноватой
Происшествия
В Москве остановили Mercedes с 5 кг марихуаны
Мир
Оборонные компании США получат почти $10 млрд на замену передаваемого ВСУ оружия
Общество
Путин призвал чиновников относиться к семьям погибших в СВО «как к своим»
Сюжет:

Оборонные компании США получат почти $10 млрд на замену передаваемого ВСУ оружия

Bloomberg: Пентагон выделил почти $10 млрд на новые заказы для оборонных подрядчиков США
0
Фото: Getty Images/Anadolu Agency
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пентагон выделил почти $10 млрд на новые заказы для оборонных подрядчиков США для замены оружия и техники, отправленных в качестве помощи Украине. Об этом 1 августа сообщило агентство Bloomberg.

«На данный момент Пентагон выделил $9,7 млрд на пополнение запасов из $26 млрд, утвержденных на эти цели конгрессом», — говорится в материале.

Как передает агентство, ожидается также, что оборонная компания Lockheed получит $1,4 млрд на замену управляемых ракет для управляемой реактивной системы залпового огня (GMLRS), а Raytheon Technologies (RTX) получит дополнительные $844 млн для замены зенитных и противоракетных комплексов Patriot PAC-3 MSE, которые были отправлены на Украину.

RTX получит также $581 млн, чтобы заменить поставки зенитных ракет Stinger.

Конгресс также выделил $18,6 млрд на обеспечение долгосрочных потребностей Украины в обороне, сообщило агентство.

Развязались руки: какой ответ на поставки Киеву кассетных боеприпасов даст РФ
Сергей Шойгу констатировал превосходство России в эффективности и разнообразии этого вида вооружений

В тот же день помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин заявила, что конфликт на Украине показал, что американский военно-промышленный комплекс (ВПК) был не в состоянии функционировать на необходимом уровне. Поэтому, по словам Карлин, в американский ВПК были осуществлены крупные денежные вливания из федерального бюджета.

25 июля Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн. В список переданного вооружения войдут снаряды для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и NASAMS, реактивной системы залпового огня HIMARS, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и артиллерийские боеприпасы различного калибра. США также передадут 32 бронетранспортера Stryker, беспилотники Hornet, неуправляемые авиационные ракеты Hydra-70, противотанковые комплексы Javelin, приборы ночного видения, запчасти, тепловизоры и патроны к стрелковому оружию.

До этого, 14 июля, палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год, стоимость которого составит около $886 млрд. Документом предусмотрено выделение $80 млн, которые пойдут на ракеты ATACMS для Киева.

Двумя днями ранее лидер Ирана Али Хаменеи отмечал, что США готовы пожертвовать жизнями украинцев ради обогащения ВПК.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023