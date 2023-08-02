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Пентагон сообщил о неспособности ВПК США функционировать на нужном уровне

Пентагон: СВО показала неспособность ВПК США функционировать на нужном уровне
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Фото: Commons.wikimedia.org
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Спецоперация по защите Донбасса показала, что американский военно-промышленный комплекс (ВПК) был не в состоянии функционировать на необходимом уровне. Об этом 1 августа заявила помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин.

Отмечается, что комиссия, готовившая Стратегию национальной обороны в 2018 году, говорила о грядущих вызовах.

По словам Карлин, спецоперация «заставила всех нас по-настоящему осязаемо почувствовать и тонко понять необходимость устроить турбонаддув для нашей военно-промышленной базы, равно как и (базы. — Ред.) наших союзников и партнеров, а также обеспечить способность для всех нас (то есть стран коллективного Запада. — Ред.) тесно работать вместе взаимодополняющим образом».

Как указала Карлин, военно-промышленная база не была способна функционировать на том уровне, который ожидался. Поэтому в американский ВПК были осуществлены крупные денежные вливания из федерального бюджета. В ближайший год необходимо строго оценить результаты финансирования промышленной базы.

Комментируя ход взаимодействия Вашингтона с Лондоном и Канберрой в рамках альянса AUKUS, Карлин анонсировала значительные вложения в ВПК США, а именно в производство подводных лодок, со стороны Австралии.

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Ранее, 12 июля, лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что США готовы пожертвовать жизнями украинцев ради обогащения ВПК.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 2 июня сказал, что странам альянса следует нарастить производство оружия на фоне истощения запасов вооружений из-за поставок Киеву.

3 апреля газета The New York Times сообщила, что США вскоре исчерпают средства на помощь Украине. Ожидается, что бюджет Вашингтона на военную помощь Киеву закончится примерно к сентябрю.

Еще в феврале в Пентагоне признали, что спецоперация на Украине показала неспособность американского ВПК производить необходимый объем боеприпасов. В настоящее время приоритетом для Штатов стало увеличение производства боеприпасов.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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