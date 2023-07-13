Лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Соединенные Штаты готовы пожертвовать жизнями украинцев в угоду своим интересам. Сообщение об этом появилось на его официальном сайте 12 июля.

Хаменеи сказал, что действия властей США направлены только на обогащение предприятий своего военно-промышленного комплекса.

«Лжепоборники либеральной демократии готовы пожертвовать целым народом, как, например, бедный народ Украины, только бы набить карманы ВПК США. Он должен воевать и погибать, для того, чтобы оружие продавалось, чтобы наполнялись карманы оружейных компаний», — заключил лидер Ирана.

Ранее, 9 июля, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор уличил США в уничтожении Украины вместо РФ. Он заявил, что их целью был проигрыш России, однако вместо этого, по мнению эксперта, ситуация развернулась абсолютно в противоположную сторону и США разрушили Украину и украинскую нацию.

Накануне немецкий бизнесмен Ким Дотком заявил, что отказ Зеленского от мирного соглашения с Россией был глупой ошибкой. Он также заявил, что дни президента Украины сочтены, если тот не сможет втянуть НАТО в конфликт с Россией.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.