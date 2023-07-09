США подготавливали Украину к тому, чтобы ослабить Россию и присвоить ее ресурсы, а вместо этого американские власти уничтожили украинскую нацию. Об этом 8 июля заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале Douglas Macgregor SC.

«Мы не были заинтересованы в Украине. В наших мечтах мы видели в Украине возможность заставить Россию истекать кровью, потерять ресурсы, в конечном итоге уничтожить ее войска, разрушить ее экономику, а затем распределить ее ресурсы в послевоенной обстановке», — заявил эксперт.

Макгрегор подчеркнул отсутствие у этих планов и шанса на осуществление, поэтому реализовать их так и не удалось. Однако вместо этого, по мнению эксперта, ситуация развернулась абсолютно в противоположную сторону и США разрушили Украину и украинскую нацию.

Необходимо признать эту правду, которая на данный момент не очень популярна в Вашингтоне, поскольку другого выхода из этого конфликта просто нет, заключил полковник.

Накануне немецкий бизнесмен Ким Дотком заявил, что отказ Зеленского от мирного соглашения с Россией был глупой ошибкой. Он также заявил, что дни президента Украины сочтены, если тот не сможет втянуть НАТО в конфликт с Россией.

7 июля кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что у Украины нет шансов в противостоянии против России. В европейских странах нет желания посылать людей умирать за Украину, а у самой страны не осталось ресурсов.

Ранее, 6 июля, Макгрегор заявил, что, в случае если НАТО пойдет на провокационные действия во время саммита в Вильнюсе, Украина может столкнуться с новыми территориальными потерями, в частности, потерять Одессу. По его мнению, Москва до сих пор не взяла под контроль этот город только потому, что российский лидер Владимир Путин в отличие от Запада не стремится к большей эскалации конфликта и защищает только территории РФ.

До этого, 7 июня, Кеннеди-младший в интервью Джордану Питерсону рассказал, что политика Соединенных Штатов привела к смерти нескольких сотен тысяч украинцев, сделав из Украины скотобойню. Политик подчеркнул, что Соединенные Штаты несут ответственность за втягивание Украины в конфликт против России.

6 июня Кеннеди-младший заявил, что Украина потеряла в ходе конфликта с Россией около 350 тыс. человек. Он обвинил правительства США и Украины в том, что они скрывают настоящее число жертв.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.