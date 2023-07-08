Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор 6 июля заявил, что в случае, если НАТО пойдет на провокационные действия во время саммита в Вильнюсе, Украина может столкнуться с новыми территориальными потерями.

«Решение НАТО на предстоящем саммите может вынудить (Россию. — Ред.) пойти в активное наступление на Украине вплоть до Одессы. Россия обеспечена всеми необходимыми ресурсами для этого», — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По мнению Макгрегора, Москва до сих пор не взяла под контроль Одессу только потому, что российский лидер Владимир Путин, в отличие от Запада, не стремится к большей эскалации конфликта и защищает только территории РФ.

Между тем 7 июля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что лидеры стран НАТО на саммите блока в Вильнюсе 11–12 июля утвердят многолетний пакет помощи Украины, который позволит ей приблизиться к членству в альянсе.

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 6 июля предположил, что НАТО может частично ввести свой контингент на территорию Украины после саммита в Вильнюсе.

В свою очередь, руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов накануне заявил, что предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе не удовлетворит ожидания Киева.

5 июля военно-политический блок подтвердил решение создать совет Украина – НАТО. Первое его заседание на уровне глав государств состоится на саммите 12 июля.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Известиями» сказал, что совет Украина – НАТО является ответом на обиды украинского президента Владимира Зеленского.

Тогда же бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение о том, что непосредственное участие НАТО в конфликте — единственная надежда киевского режима получить шанс на перелом ситуации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.