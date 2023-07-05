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Экс-разведчик США рассказал о шансах Киева втянуть НАТО в конфликт на Украине

Экс-разведчик Риттер: НАТО не поможет Украине в провальном контрнаступлении
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Фото: Global Look Press/Philipp Schulze
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Вмешательство НАТО в конфликт на Украине — это единственная надежда киевского режима получить шанс на перелом ситуации на поле боя, заявил в среду, 5 июля, бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

«Но это не шанс, потому что я напоминаю всем: НАТО не может ввязаться в такой конфликт, у них нет войск, у них нет подготовки, у них нет материально-технической поддержки, у них нет командования и управления, они не знают, как это делать», — добавил экс–разведчик.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся на пороге краха, а их попытки контрнаступления в конечном итоге обернутся реверсом в сторону Вооруженных сил РФ, превосходящих украинские войска в численности и уровне подготовки, предположил он.

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Ранее, 3 июля, Риттер заявил, что Россия в ходе конфликта с Украиной действует объективно, тогда как сама Украина только допускает ошибки. По его мнению, Россия с самого начала спецоперации пыталась принудить Украину к урегулированию ситуации с помощью переговоров.

26 июня газета Politico отметила, что контрнаступление Украины затягивается не намеренно, его продвижению мешают российская авиация, минные поля и плохие погодные условия. При этом официальные представители США рекомендуют Киеву осуществить «рывок» через российские оборонительные позиции уже сейчас.

До этого, в апреле, экс-разведчик Риттер заявлял, что, если американские власти официально решатся вмешаться в конфликт на Украине, это приведет к опасной эскалации. Риттер отметил, что президент Украины Владимир Зеленский намеренно затягивает кризис на территории Европы в надежде на то, что страны — участницы НАТО окажутся вовлеченными в конфликт против Москвы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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