В том случае, если власти США официально решатся вмешаться в конфликт на территории Украины, это приведет к опасной эскалации конфликта. Такую точку зрения 13 апреля высказал бывший разведчик корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

«США придется атаковать Россию, а если НАТО начнет бомбардировки, то это уже будет начало третьей мировой войны», — отметил он.

По словам Риттера, президент Украины Владимир Зеленский намеренно затягивает кризис на территории Европы в надежде на то, что страны — участницы НАТО окажутся вовлеченными в конфликт против Москвы. По мнению эксперта, без поддержки стран НАТО Вооруженные силы Украины (ВСУ) окажутся разгромлены к концу лета текущего года.

Бывший разведчик также подчеркнул, что власти США, скорее всего, не согласятся на открытое противостояние с Россией и сделают всё для того, чтобы не допустить открытого военного конфликта РФ и НАТО. В противном случае это может привести к уничтожению человечества.

Накануне, 12 апреля, обозреватель Responsible Statecraft Анатоль Ливен отметил, что отправка военных США на Украину спровоцирует эскалацию конфликта. Соответствующим образом он прокомментировал утечку американских секретных материалов, в которых описывается состояние украинской армии и планы американской стороны и Североатлантического альянса по ее укреплению.

Как написала 11 апреля газета The Guardian со ссылкой на документы, просочившиеся в Сеть после утечки данных Пентагона, большая часть военнослужащих сил специального назначения из стран НАТО на Украине являются британцами. Также стало известно, что США предоставили 14 спецназовцев, Франция — 15.

Накануне бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что неправильная оценка Вашингтоном ситуации на Украине может обернуться против США. По его словам, утечка секретных документов Пентагона по Украине показала, что председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли и министр обороны Ллойд Остин лгали насчет возможностей украинских войск.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии.

Между тем еще 10 марта американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг отметил, что ввод военного контингента НАТО на территорию Украины может спровоцировать третью мировую войну. Он посоветовал западным странам несколько раз подумать, прежде чем отправлять своих солдат на Украину.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.