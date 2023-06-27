Politico перечислила препятствия для продвижения ВСУ

Контрнаступление Украины затягивается не намеренно, его продвижению мешают российская авиация, минные поля и плохие погодные условия. Об этом сообщила газета Politico 26 июня со ссылкой на украинских официальных лиц и экспертов.

Собеседники издания утверждают, что украинские силы не могут сражаться на одном уровне с войсками НАТО, даже несмотря на прохождение обучения и военной подготовки в странах Запада или при участии иностранных специалистов.

Официальные представители США при этом рекомендуют Киеву осуществить «рывок» через российские оборонительные позиции уже сейчас.

27 июня разведчик США в отставке Скотт Риттер заявил, что Киев и Запад не смогут победить Россию, так как для страны эта борьба является вопросом жизни и смерти. По его словам, россияне «готовы платить любую цену» за сохранение своей нации, именно это и приведет государство к победе.

Днем ранее, 26 июня, издание The Washington Post опубликовало материал, в котором говорилось о последствиях застоя украинской армии на поле боя. Так, профессор государственного управления Гарвардского университета имени Дугласа Диллона Грэм Эллисон заявил, что в случае отсутствия продвижения Запад может присоединиться к позиции Глобального юга и предложит Киеву сложить оружие.

Украинское контрнаступление началось 4 июня. Главной целью Киева является возвращение территорий, вошедших в состав РФ, в частности Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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