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Экс-разведчик США предрек России победу в украинском конфликте

Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия победит, так как у нее нет другого выхода
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Киев и Запад не смогут победить Россию, так как для нее эта борьба является вопросом жизни и смерти. Такое мнение выразил разведчик США в отставке Скотт Риттер.

«Россияне понимают, что этот конфликт напрямую связан с вопросом их выживания. Он носит экзистенциальный характер. Они не могут потерпеть поражение в нем, потому что иначе Россия исчезнет. Россия, которую они любят, которую с таким трудом поднимали из пепла после девяностых, канет в небытие. Поэтому для России это борьба не на жизнь, а на смерть в буквальном смысле», — приводятся его слова в видеоролике на YouTube-канале U.S. Tour of Duty от 26 июня.

Риттер указал, что россияне «готовы платить любую цену» за сохранение своей нации. При этом он отметил, что киевский режим получает западные технологии и вооружения, чтобы США «не получали тела американских солдат в мешках».

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15 июня бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские войска ничего не добились во время проведения контрнаступления. Тогда же газета The Washington Post сообщила, что неуспешное контрнаступление может негативно отразиться на отношениях Киева со странами Запада.

23 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на Катарском экономическом форуме, заявил, что Украина не сможет одержать победу в военном конфликте, и призвал к проведению мирных переговоров.

13 мая генерал-майор Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос заявил, что российские войска имеют существенные преимущества, которые осложняют возможности для осуществления контрнаступления ВСУ. Он также указал, что киевскому режиму вряд ли когда-нибудь удастся достичь своих целей.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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