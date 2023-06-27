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WP предупредила об утрате Украиной потерянных территорий в случае застоя на поле боя

WP: у Украины есть несколько недель для того, чтобы вернуть утраченные территории
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Фото: REUTERS/Rfe/Rl/Serhii Nuzhnenko
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Если украинские националисты не продвинутся на поле боя в ближайшие несколько недель, то Киев не сможет вернуть свои утраченные территории как минимум в течение следующих 16 лет. Таким мнением поделился профессор государственного управления Гарвардского университета имени Дугласа Диллона Грэм Эллисон в материале для газеты The Washington Post (WP) от 26 июня.

Как указал американский министр обороны Ллойд Остин, США, вооружив и обучив украинских боевиков, рассчитывали на совершенно другие результаты киевского контрнаступления — «ошеломляющий успех». Почему эти ожидания не оправдались, остается неясным, сказано в публикации.

«Многие сторонники Украины в Европе и даже в Соединенных Штатах присоединятся к Глобальному югу, призывающему обе стороны прекратить убийства и начать серьезные переговоры о прекращении огня», — описал возможное развитие событий Эллисон.

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Ранее в этот день разведчик США в отставке Скотт Риттер заявил, что Киев и Запад не смогут победить Россию, так как для страны эта борьба является вопросом жизни и смерти. По его словам, россияне «готовы платить любую цену» за сохранение своей нации, именно это и приведет государство к победе.

15 июня бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские войска ничего не добились во время проведения контрнаступления. По его мнению, описанные в украинских отчетах «достижения» наступления ВСУ находятся далеко от зоны боевых действий, поэтому не имеют никакой ценности.

Украинское контрнаступление началось 4 июня и продолжается по настоящее время. Главной целью Киева является возвращение территорий, вошедших в состав РФ, в частности Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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