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Экс-разведчик США сравнил действия РФ и Украины в ходе конфликта

Экс-разведчик США Риттер: действия РФ в конфликте объективны, а Украина спешит и проигрывает
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Фото: РИА Новости
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Россия в ходе конфликта с Украиной действует объективно, тогда как сама Украина только допускает ошибки. Об этом заявил 3 июля бывший американский разведчик Скотт Риттер в своем Twitter.

По его мнению, Россия в феврале 2022 года приняла решение о начале специальной военной операции по защите Донбасса «глядя на часы» и с самого начала пыталась заставить Украину начать урегулирование ситуации с помощью переговоров.

«Это прекратилось 1 апреля 2022 года. С тех пор Россия руководствуется объективностью. Сегодня она контролирует поле боя. А Украина спешит и проигрывает», — цитирует бывшего разведчика «Газета.Ru».

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Ранее, 29 июня, бывший агент ЦРУ Фил Джиральди отметил, что США пытаются убедить мир в слабости России, однако только демонстрируют этим собственную уязвимость. Он указал, что Вашингтон заявляет о слабости Москвы, чтобы на фоне этих слов американские позиции показались бы другим государствам более устойчивыми.

26 июня газета Politico отметила, что контрнаступление Украины затягивается не намеренно, его продвижению мешают российская авиация, минные поля и плохие погодные условия. При этом официальные представители США рекомендуют Киеву осуществить «рывок» через российские оборонительные позиции уже сейчас.

До этого, в апреле, экс-разведчик Риттер заявлял, что, если американские власти официально решатся вмешаться в конфликт на Украине, это приведет к опасной эскалации. Риттер отметил, что президент Украины Владимир Зеленский намеренно затягивает кризис на территории Европы в надежде на то, что страны — участницы НАТО окажутся вовлеченными в конфликт против Москвы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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