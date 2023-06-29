США пытаются убедить мир в слабости России, однако демонстрируют этим собственную уязвимость, заявил бывший агент ЦРУ Фил Джиральди 29 июня.

Он указал на предположение Вашингтона, что на фоне заявлений о слабости Москвы американские позиции якобы покажутся другим государствам более устойчивыми.

«Они (США — Ред.), по сути, хотят, чтобы конфликт продолжался вечно, пока Россия не будет ослаблена настолько, что их это устроит. Но этого не произойдет», — сказал Джиральди YouTube-каналу Judging Freedom.

По мнению экс-агента ЦРУ, конфликт напротив разрушает американскую экономику, а весь мир за этим наблюдает.

В начале мая подполковник американской армии Дэниел Дэвис назвал главной целью США в украинском конфликте нанесение большего вреда России. По его словам, Вашингтон не беспокоится о том, одержит ли Киев победу, поскольку американские власти осознают, что у Украины нет шансов.

При этом, как заявлял бывший разведчик США Скотт Риттер, если американские власти официально решатся вмешаться в конфликт на Украине, это приведет к опасной эскалации. Риттер отметил, что президент Украины Владимир Зеленский намеренно затягивает кризис на территории Европы в надежде на то, что страны — участницы НАТО окажутся вовлеченными в конфликт против Москвы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.