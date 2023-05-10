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В США объяснили главную цель Вашингтона в конфликте на Украине

Офицер Дэвис: США затянут конфликт на Украине как можно дольше, чтобы навредить России
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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Главная цель США в украинском конфликте заключается в том, чтобы нанести как можно больше вреда России. Об этом 9 мая заявил подполковник американской армии Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он отметил, что Вашингтон не беспокоится о том, одержит ли Киев победу. Американские власти осознают, что у Украины нет шансов.

«Их это не беспокоит. Всё свидетельствует о том, что главная цель — нанести вред России. [Глава Пентагона Ллойд] Остин ведь говорил об этом прямо. При этом их не волнует, ценой скольких человеческих жизней <…> она будет достигнута», — сказал Дэвис.

США постараются затянуть конфликт на максимально длительный срок, заключил полковник.

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Ранее в этот день официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что в настоящее время США проводят обучение 2 тыс. украинских боевиков.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 9 мая, что Украина получила от Запада всё необходимое, в том числе обучение, для успешного контрнаступления.

Как отметил бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в этот день, президент Украины Владимир Зеленский намерен втянуть США в противостояние с Россией в рамках украинского конфликта.

Между тем 2 мая бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в ближайшие месяцы Киев полностью потеряет военную и финансовую поддержку США. В качестве аргументов эксперт приводил два фактора: проблемы в экономике Соединенных Штатов Америки и потеря интереса американцев к оказанию помощи Киеву.

Еще 18 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал на пресс-конференции по итогам переговоров с венесуэльским коллегой Иваном Хилем, что США могут обмануть в любой момент, и всем об этом прекрасно известно. Вашингтон не выполняет собственные обещания и предложения, указал он.

Как заявлял бывший разведчик корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер 13 апреля, если власти США официально решатся вмешаться в конфликт на территории Украины, это приведет к опасной эскалации конфликта. По словам Риттера, президент Украины Владимир Зеленский намеренно затягивает кризис на территории Европы в надежде на то, что страны — участницы НАТО окажутся вовлеченными в конфликт против Москвы. По мнению эксперта, без поддержки стран НАТО ВСУ окажутся разгромлены к концу лета текущего года.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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