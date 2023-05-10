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В США заявили об обучении около 2 тыс. военных с Украины

Официальный представитель Пентагона Райдер: США обучают около 2 тыс. военных с Украины
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Фото: REUTERS/Stringer
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В настоящее время Соединенные Штаты Америки проводят обучение 2 тыс. украинских боевиков. Об этом 9 мая заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Мне известно, что у нас есть пара тысяч, которые проходят обучение в настоящий момент», — ответил он на вопрос журналистов относительно обучения украинских военных.

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Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина получила от Запада всё необходимое, в том числе обучение, для успешного контрнаступления.

27 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в штаб-квартире блока в Брюсселе сообщил, что входящие в Североатлантический альянс страны завершили подготовку и вооружили более девяти бронетанковых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Днем ранее в статье для Responsible Statecraft бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб заявил, что слитые документы Пентагона показали сокрытие президентом США Джо Байденом истинного положения дел на Украине. Как отметил Биб, Белый дом не делает ничего для подготовки американцев к мирному разрешению украинского конфликта или успеху РФ на поле боя, который заставит Вашингтон «с тоской вспоминать упущенную возможность урегулирования».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Соответствующее решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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