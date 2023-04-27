Страны НАТО завершили подготовку девяти бронетанковых бригад ВСУ

Входящие в Североатлантический альянс (НАТО) страны завершили подготовку и вооружили более девяти бронетанковых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом объявил 27 апреля генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в штаб-квартире блока в Брюсселе.

По его словам, страны НАТО поставили на Украину уже 98% от всей обещанной помощи, в которую входит беспрецедентное количество техники.

«Члены НАТО уже передали Украине 1550 бронемашин, 230 танков, современные средства противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерии, а также огромный объем боеприпасов. Кроме того, они обеспечили подготовку и вооружение свыше девяти бронетанковых бригад», — уточнил Столтенберг.

Заявление прозвучало во время встречи с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем, поэтому генсек НАТО отдельно поблагодарил Люксембург за «щедрый взнос в фонд поддержки Украины».

Ранее, 26 апреля, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк подверг сомнению заявление верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ВС) НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи о получении Украиной более 98% вооружения из США и союзников. Подоляк указал, что техники должно быть намного больше, а со снарядами в ВСУ по-прежнему дефицит.

В тот же день СМИ сообщили, что Словения в условиях полной секретности транспортировала 20 бронемашин Valuk на Украину. По имеющейся информации портала 24ur, операция по подготовке к транспортировке занимала несколько месяцев, поскольку технику необходимо было обслужить.

25 апреля газета The New York Times со ссылкой на слитые в Сеть документы Пентагона сообщила, что к концу апреля Киев подготовит 12 боевых бригад для майского контрнаступления. При этом, по данным документов, обучением и снабжением девяти бригад из украинского состава занимаются США и союзники по НАТО.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.