Блинкен заявил о получении ВСУ всего необходимого для контрнаступления

Украина получила от Запада все необходимые вооружения для успешного контрнаступления. Об этом во вторник, 9 мая, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Речь идет не только о вооружениях, но также об обучении. <…> И очень важно, конечно же, чтобы у них [украинских сил] были верные планы. По моим собственным оценкам, у них есть всё по всем этим направлениям, чтобы и дальше быть успешными», — отметил он в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли.

Ранее в этот день Пентагон анонсировал выделение нового пакета военной помощи на сумму $1,2 млрд в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Данный транш включает средства противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы, оборудование для сопряжения западных систем с украинскими, услуги спутниковой съемки, а также поддержку в обслуживании военной техники.

До этого, 1 мая, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США передали Украине почти 100% запрошенной военной помощи. Вместе с тем он отметил, что поставки продолжатся и Киев получит дополнительные пакеты вооружений.

Официальные лица Киева в свою очередь не раз требовали от Запада дополнительную военную помощь. В особенности они запрашивали авиацию, так как страна нуждается в защите своего воздушного пространства, где сейчас доминируют российские силы.

Кроме того, 29 апреля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил планы о контрнаступлении Киева и выразил уверенность, что вооруженным силам страны удастся захватить Крым. Он добавил, что успех украинской армии во многом будет зависеть от поставок западного оружия.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Соответствующее решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.