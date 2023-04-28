Байдена обвинили в сокрытии положения дел на Украине
Бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб заявил, что слитые документы Пентагона показали сокрытие президентом США Джо Байденом истинного положения дел на Украине. Об этом он написал 26 апреля в статье для Responsible Statecraft.
«Не сумев заложить основу для переговоров внутри страны и за рубежом, Байден вполне может оказаться перед неудобным выбором между наблюдением за развалом Украины, несмотря на его обещание предотвратить это, и эскалацией в результате вмешательства США или НАТО, чреватой той самой военной конфронтацией с Москвой, от которой он открещивается», — считает он.
Как отметил Биб, Белый дом не делает ничего для подготовки американцев к мирному разрешению украинского конфликта или успеху РФ на поле боя, который заставит Вашингтон «с тоской вспоминать упущенную возможность урегулирования».
Аналогичная ситуация, по словам аналитика, была во Вьетнаме и Ираке. Он считает, что «правда рано или поздно вскроется». Биб подчеркнул, что избиратели не обрадуются очередному обману.
Накануне американский правозащитник Аджаму Барака заявил о подготовке США к афганскому сценарию на Украине. Таким образом он прокомментировал информацию в СМИ о том, что Вашингтон предостерег Киев от излишней военной амбициозности. По информации издания, аналогичное сообщение в 2021 году получил бывший президент Афганистана Ашраф Гани незадолго до падения Кабула.
24 апреля газета Politico сообщила, что администрация главы Белого дома Джо Байдена кулуарно готовится к возможному провалу контрнаступления Вооруженных сил Украины.
В этот же день координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США хотят убедиться в успехе будущего контрнаступления Украины. Кирби подчеркнул, что цель, направление и дата будут зависеть от решения президента Украины Владимира Зеленского».
Как 23 апреля указала The Guardian, Запад может начать склонять Украину к переговорам с Россией уже осенью этого года. По словам автора статьи, на такой исход намекают и оценки Пентагона. Журналист считает, что по итогам переговоров Киеву придется смириться с утратой части территорий, однако самое главное — это прекращение военных действий.
25 апреля газета The New York Times со ссылкой на слитые в Сеть документы Пентагона сообщила, что к концу апреля Киев подготовит 12 боевых бригад для майского контрнаступления. При этом, по данным документов, обучением и снабжением девяти бригад из украинского состава занимаются США и союзники по НАТО.
17 апреля журнал Newsweek сослался на слитые документы Пентагона и написал, что контрнаступление ВСУ может начаться 30 апреля. Издание отметило, что «поставки и поддержка направляются на Украину в преддверии украинского наступления». Другие подробности не приводились.
В тот же день экс-полковник Дуглас Макгрегор сказал, что США подталкивают Украину начать «массивное» весеннее наступление, но у Киева нет ресурсов, чтобы переломить ситуацию. Макгрегор порекомендовал ВСУ отступить, пока не стало слишком поздно.
13 апреля написала, что украинские чиновники возмущены пессимизмом военно-политического руководства США в оценках шансов на успех украинского контрнаступления, приведенных в секретных документах Пентагона.
8 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал утечку секретной информации о предположительном контрнаступлении Украины и выразил уверенность, что США или НАТО прямо вовлечены в конфликт.
До этого, 6 апреля, сообщалось, что в Пентагоне начали расследование первой утечки секретных документов, которые касались засекреченных планов США и НАТО о контрнаступлении Украины. Отмечалось, что документы содержали информацию о графиках поставок оружия, численности войск и батальонов, но конкретных боевых планов не приводилось.
Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.