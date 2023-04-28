Бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб заявил, что слитые документы Пентагона показали сокрытие президентом США Джо Байденом истинного положения дел на Украине. Об этом он написал 26 апреля в статье для Responsible Statecraft.

«Не сумев заложить основу для переговоров внутри страны и за рубежом, Байден вполне может оказаться перед неудобным выбором между наблюдением за развалом Украины, несмотря на его обещание предотвратить это, и эскалацией в результате вмешательства США или НАТО, чреватой той самой военной конфронтацией с Москвой, от которой он открещивается», — считает он.

Как отметил Биб, Белый дом не делает ничего для подготовки американцев к мирному разрешению украинского конфликта или успеху РФ на поле боя, который заставит Вашингтон «с тоской вспоминать упущенную возможность урегулирования».

Аналогичная ситуация, по словам аналитика, была во Вьетнаме и Ираке. Он считает, что «правда рано или поздно вскроется». Биб подчеркнул, что избиратели не обрадуются очередному обману.

Накануне американский правозащитник Аджаму Барака заявил о подготовке США к афганскому сценарию на Украине. Таким образом он прокомментировал информацию в СМИ о том, что Вашингтон предостерег Киев от излишней военной амбициозности. По информации издания, аналогичное сообщение в 2021 году получил бывший президент Афганистана Ашраф Гани незадолго до падения Кабула.

24 апреля газета Politico сообщила, что администрация главы Белого дома Джо Байдена кулуарно готовится к возможному провалу контрнаступления Вооруженных сил Украины.

В этот же день координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США хотят убедиться в успехе будущего контрнаступления Украины. Кирби подчеркнул, что цель, направление и дата будут зависеть от решения президента Украины Владимира Зеленского».

Как 23 апреля указала The Guardian, Запад может начать склонять Украину к переговорам с Россией уже осенью этого года. По словам автора статьи, на такой исход намекают и оценки Пентагона. Журналист считает, что по итогам переговоров Киеву придется смириться с утратой части территорий, однако самое главное — это прекращение военных действий.

25 апреля газета The New York Times со ссылкой на слитые в Сеть документы Пентагона сообщила, что к концу апреля Киев подготовит 12 боевых бригад для майского контрнаступления. При этом, по данным документов, обучением и снабжением девяти бригад из украинского состава занимаются США и союзники по НАТО.

17 апреля журнал Newsweek сослался на слитые документы Пентагона и написал, что контрнаступление ВСУ может начаться 30 апреля. Издание отметило, что «поставки и поддержка направляются на Украину в преддверии украинского наступления». Другие подробности не приводились.

В тот же день экс-полковник Дуглас Макгрегор сказал, что США подталкивают Украину начать «массивное» весеннее наступление, но у Киева нет ресурсов, чтобы переломить ситуацию. Макгрегор порекомендовал ВСУ отступить, пока не стало слишком поздно.

13 апреля написала, что украинские чиновники возмущены пессимизмом военно-политического руководства США в оценках шансов на успех украинского контрнаступления, приведенных в секретных документах Пентагона.

8 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал утечку секретной информации о предположительном контрнаступлении Украины и выразил уверенность, что США или НАТО прямо вовлечены в конфликт.

До этого, 6 апреля, сообщалось, что в Пентагоне начали расследование первой утечки секретных документов, которые касались засекреченных планов США и НАТО о контрнаступлении Украины. Отмечалось, что документы содержали информацию о графиках поставок оружия, численности войск и батальонов, но конкретных боевых планов не приводилось.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.