В ближайшие месяцы Киев полностью потеряет военную и финансовую поддержку США, заявил 2 мая бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Еще месяц, два или три, и США не будут финансировать Украину и поставлять вооружение. Всё будет как [экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд] Трамп сказал», — сказал Соскин.

В качестве аргументов эксперт приводит два фактора: проблемы в экономике США и потеря интереса американцев к поддержке Киева.

Последней каплей, по мнению Соскина, станет неудачное контрнаступление Вооруженных сил Украины. В этом случае, по его словам, жители США станут абсолютно негативно относиться к оказанию помощи Киеву.

В конце апреля координатор проекта «Кампания солидарности с Одессой» американской общественной организации «Защитники свободы, справедливости и равноправия штата Вирджиния» Фил Вайлейто заявил, что осознание непобедимости России заставит США прекратить поставки оружия Вооруженным силам Украины.

Вместе с тем в марте экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил о возможном вводе войск НАТО на Украину в случае ее поражения.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.