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Полковник Макгрегор заявил о планах Зеленского втянуть США в конфликт

Полковник Макгрегор: Зеленский намерен втянуть США в военный конфликт с Россией на Украине
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Президент Украины Владимир Зеленский намерен втянуть США в противостояние с Россией в рамках украинского конфликта. Таким мнением поделился бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.

По словам военного, это связано с «невосполнимыми» потерями Киева. Он заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились более чем 300 тыс. военных и теперь отчаянно нуждаются в поддержке сильного союзника.

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8 мая экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн предположил, что Владимир Зеленский попытается сбежать из страны после того, как украинская армия будет разбита. Также он добавил, что вслед за провалом контрнаступления ВСУ будет поднят вопрос о прекращении огня и мирных переговорах.

Накануне экс-кандидат в губернаторы штата Аризона Кэри Лейк заявила, что если Вашингтон перестанет переводить деньги Киеву, то конфликт на Украине закончится.

5 мая экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что с военной точки зрения у Вооруженных сил Украины нет возможности победить российскую армию, Киев понесет поражение уже к началу осени.

Ранее, 2 мая, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в ближайшие месяцы Киев полностью потеряет военную и финансовую поддержку США. В качестве аргументов эксперт приводил два фактора: проблемы в экономике Соединенных Штатов Америки и потеря интереса американцев к оказанию помощи Киеву.

Вместе с тем в марте экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил о возможном вводе войск НАТО на Украину в случае ее поражения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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