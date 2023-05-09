Экс-аналитик ЦРУ предсказал побег Зеленского на Кипр после провала ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский попытается сбежать из страны после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут разгромлены, заявил 8 мая экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Он [Зеленский] хороший актер, он играет роль защитника, который будет стоять со своей страной до самого конца. Но через пару недель он будет на своей вилле на Кипре, а украинцы будут брошены на произвол судьбы», — сказал он.

Следующие месяцы могут стать для ВСУ настоящей катастрофой, добавил аналитик. Макговерн подчеркнул, что после того, как «так называемое контрнаступление Украины провалится, а может, и вовсе не начнется», будет поднят вопрос о прекращении огня и мирных переговорах. При этом, посчитал эксперт, за урегулирование с помощью диалога в таком случае будет выступать даже Вашингтон.

Ранее, 4 мая, Зеленский заявил, что Украина должна получить сигнал о вступлении в НАТО после завершения конфликта. Он также подчеркнул, что верит в успех контрнаступления украинских войск. Кроме того, он выразил надежду на то, что будут введены механизмы, позволяющие использовать замороженные активы России для восстановления Украины.

Также в этот день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина обеспечена всем необходимым вооружением для проведения контрнаступления. Он уточнил, что не стал бы называть дату начала контрнаступления, даже если бы знал об этом.

До этого, 29 апреля, Зеленский подтвердил планы о контрнаступлении Киева и выразил уверенность, что ВСУ удастся захватить Крым. Он добавил, что успех украинской армии во многом будет зависеть от поставок западного оружия.

Еще в апреле первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил «Известиям», что политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского закончится после поражения страны в конфликте с Россией. Сенатор предположил, что Зеленский после окончания спецоперации «побежит с Украины».